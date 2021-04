Vaste nubi di sabbia sahariana in arrivo su tutta Italia da lunedÃ¬

Lo scenario barico europeo cambierà radicalmente a partire da lunedì e gli effetti principali di questo cambiamento li osserveremo soprattutto nel Mediterraneo. Le correnti si disporranno prevalentemente dai quadranti meridionali e di conseguenza le temperature aumenteranno su gran parte d'Italia, in particolare al sud dove farà la sua comparsa l'anticiclone africano.

Una forte perturbazione prenderà vita sull'Europa occidentale e sarà proprio questa a richiamare le più calde correnti meridionali dal nord Africa verso il Mediterraneo. I venti di libeccio e ostro sfoceranno in piogge e temporali al nord mentre al sud troveremo il caldo anticiclone africano, pronto a portare la colonnina di mercurio sopra i 25°C.

ARRIVA ANCHE LA SABBIA SAHARIANA | La bassa pressione che si instaurerà sull'Europa occidentale innescherà forti correnti da sud, sin dal cuore del Sahara algerino: questi venti riusciranno a trasportare il pulviscolo desertico sin verso il Mediterraneo e addirittura gran parte dell'Europa centro-meridionale.

La sabbia sahariana dunque invaderà i cieli italiani a partire da lunedì 26, senza risparmiare alcuna regione. Le concentrazioni più elevate di pulviscolo le troveremo al nord e sul lato tirrenico ma precipiteranno al suolo solo laddove pioverà. Considerando che il maltempo interesserà principalmente il nord e parte del centro nel corso della prossima settimana (quantomeno da lunedì a mercoledì) è facile che la sabbia precipiti al suolo sporcando ogni genere di superficie.

Al sud, invece, il pulviscolo sarà ben visibile in cielo sotto forma di vaste velature.