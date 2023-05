Vaste nubi di SABBIA in arrivo, ecco le regioni a rischio

Sarà un fine settimana in compagnia del maltempo ed anche della polvere sahariana. Dopo una lunga assenza la nostra penisola tornerà ad essere sorvolata da vastissime nubi di sabbia, provenienti direttamente dal deserto del Sahara libico-algerino. Ci penseranno le forti correnti meridionali a trascinare grandi quantità di polvere sul Mediterraneo, costringendole a percorrere migliaia di chilometri per sporcare ogni genere di superficie.

Per il nord Italia la polvere sahariana sarà certamente l'ultimo dei problemi, ma comunque arriverà in concentrazioni abbastanza limitate. Discorso diverso per il sud Italia, dove le nubi di sabbia saranno più dense, capaci di sporcare i cieli e renderli lattiginosi, anche color sabbia al tramonto. Questo effetto sarà più evidente su Sicilia e Calabria, un po' meno sul resto del sud.

Le nubi ricche di polvere sahariana giungeranno nella giornata di sabato, in concomitanza dei forti venti di scirocco che raggiungeranno i 60-70 km/h all'estremo sud. Concentrazioni più importanti su Sicilia e Calabria, fino a 2000 microgrammi su metro quadrato.

Domenica avremo la massima estensione delle polveri desertiche, fin sul nord Italia. Ma le concentrazioni più importanti riguarderanno il sud, tra i 1500 e 2500 microgrammi su metro quadrato. Inoltre domenica, con l'arrivo delle precipitazioni anche sul Meridione, la sabbia precipiterà al suolo andando a sporcare auto, balconi, finestre e ogni genere di superficie.