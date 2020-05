Vaste nubi di sabbia del Sahara in Italia, rovesci di pioggia al nord

Le vaste nubi di sabbia sahariana ampiamente previste nei precedenti articoli hanno ormai raggiunto l'Italia e si preparano a sovrastarla quasi interamente per almeno un paio di giorni. I cieli del mar Tirreno, dei canali di Sardegna e Sicilia e del mar Ionio sono ormai pregni di pulviscolo desertico come potete osservare dallo scatto del satellite.

I cieli sono sporchi e lattiginosi, un segno distintivo della presenza di pulviscolo desertico del Sahara sospinto sul Mediterraneo dalle intense correnti di ostro e scirocco.

Queste nubi di polvere desertica sovrasteranno principalmente il centro-sud sia oggi che domani e saranno addirittura responsabili di brevissime pioviggini di sabbia su Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Abruzzo.

Attenzione ai venti forti

La vasta nube di polvere desertica è accompagnata da forti raffiche di vento che si faranno sentire su tutto il sud: i venti di ostro e scirocco soffieranno anche oltre i 100 km/h in Sicilia (tra palermitano e messinese), ma anche sulle restanti regioni del sud non passeranno inosservati.

Scirocco in rinforzo anche lungo tutto il versante adriatico sino al Veneto. Queste correnti sciroccali, più calde e vorticose, andranno ad alimentare piogge e anche temporali al nord nelle prossime ore: i fenomeni più probabili riguarderanno Piemonte, Emilia, Lombardia, Valle d'Aosta e Trentino.

Temperature in netto aumento al sud con picchi fino a 28-30°C.