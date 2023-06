Vaste nubi di sabbia del deserto in arrivo!

Il grande caldo sub-tropicale è alle porte dell'Italia: il fronte caldo del promontorio africano sta interessando in queste ore la Sardegna, ma come da prassi non troviamo più di qualche veloce piovasco sporco di sabbia. Da domani l'alta pressione si ritroverà a pieno sull'Italia e darà vita ad un sensibile aumento termico da nord a sud.

L'apice della canicola è stimato tra il 21 e il 23 giugno, proprio all'inizio dell'estate astronomica. Il mercoledì 21 segnerà ufficialmente il solstizio d'estate, che darà inizio alla bella stagione. Coincidenza vuole che sia un inizio di estate piena, caratterizzato da un clima caldo e stabile su quasi tutta Italia.

Le temperature supereranno ampiamente le medie stagionali in tutta la penisola, arrivando addirittura a +9/10°C rispetto alla media in Sardegna e Sicilia. Per il resto d'Italia, le anomalie termiche saranno di circa +6/+8°C rispetto alle medie. In poche parole: diverse località nell'entroterra sardo, così come Sicilia e Calabria, raggiungeranno temperature intorno ai 35-37°C. Non è da escludere che su queste due isole maggiori si possano raggiungere punte di 38-39°C, specialmentenei settori interni.

Oltre al gran caldo dovremo vivere immersi in un'atmosfera simil-tropicale, in quanto giungeranno vaste nubi di polvere sahariana nei nostri cieli. In seno all'anticiclone si muoveranno le polveri desertiche, destinate a sporcare i cieli italiani per molti giorni, già a partire da questo martedì.

Le concentrazioni di sabbia più alte, per martedì 20, sono previste al Nordovest e sulle isole maggiori (fino a 1500 microgrammi su metro quadrato).

Le nubi di sabbia saranno ancor più dense nella giornata di mercoledì, nel giorno del Solstizio d'Estate. Avremo concentrazioni di polveri molto alte su gran parte d'Italia, con punte superiori ai 2000 microgrammi su metro quadrato. Il risultato sarà la presenza di cieli giallastri, sporchi, lattiginosi.

Poche variazioni anche il 22 Giugno (e in realtà anche il 23). Le polveri sahariane sovrasteranno tutta Italia e si spingeranno sin sulla Germania. Con l'arrivo di piogge e temporali a partire dal 23 Giugno questa polvere scenderà al suolo sporcando ogni genere di superficie.