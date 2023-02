Vasta nube di sabbia verso il centrosud nel week end

La formazione di una bassa pressione fra Venerdì e Sabato a ovest della nostra penisola determinerà un temporaneo ma significativo richiamo di aria più mite dal Nord-Africa sul Centro-Sud e in particolare sulle regioni meridionali.

Le correnti meridionali, come generalmente accade in queste configurazioni, non solo porteranno un aumento delle temperature ma trasporteranno anche notevoli quantitativi di pulviscolo e sabbia desertica dai territori nord-africani, portandola appunto sulle nostre regioni centro-meridionali.

Fra Venerdì e - soprattutto - nelle giornate di Sabato e Domenica i cieli diverranno quindi lattiginosi e offuscati proprio per effetto della presenza di sabbia in sospensione nei bassi strati dell'atmosfera. Le zone maggiormente interessate dal fenomeno saranno quelle del Sud, specie Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia. Ma una discreta concentrazione di pulviscolo sarà presente anche al Centro.

Nella mappa sopra, elevate concentrazioni di sabbia in cielo fra Sabato e Domenica al Sud. Picchi importanti sulla Sicilia.

L'arrivo di precipitazioni sulle regioni centro-meridionali, particolare quelle tirreniche peninsulari, previsto fra Sabato e Domenica, favorirà anche il parziale deposito al suolo della sabbia. Il consiglio è quello di rimandare eventuali lavaggi di automobili, finestre e vetrate di abitazioni.