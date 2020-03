Vasta depressione sull'Italia: nubi, piogge e nevicate anche in pianura

Una vasta circolazione depressionaria proveniente dal nord Africa sta coinvolgendo buona parte della nostra penisola, rinvigorita anche dalla massa d'aria fredda che nei giorni scorsi ha portato la neve a bassa quota sul lato Adriatico.

Lo scontro tra l'aria fredda russa e quella più calda proveniente dalla Tunisia e dalla Libia ha causato un forte approfondimento ed una netta intensificazione del vortice di bassa pressione, che ha così coinvolto quasi tutto il Paese e portato anche nubifragi sui settori più esposti (come la Sicilia).

Questa mattina il tempo si presenta grigio e pienamente invernale su gran parte d'Italia, da nord a sud: piove senza sosta su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, mentre nevica intensamente oltre i 900-1000 metri.

Questa mattina le nevicate hanno raggiunto anche l'Emilia Romagna a tratti fino in pianura, specie tra reggiano, modenese e bolognese. Fiocchi segnalati anche a Bologna negli ultimi minuti.

Previsioni per oggi 26 marzo 2020

Lieve attenuazione dei fenomeni in Sicilia, mente continuerà a piovere intensamente almeno fino al tardo pomeriggio sulla Calabria ionica, anche con rischio nubifragi (accumuli oltre 50-100 mm in poche ore). Piogge per l'intera giornata su Puglia, Molise, Abruzzo e Marche, con neve oltre i 500-1000 metri (in aumento costante di quota col passare delle ore).

Anche la neve in pianura, ora in atto in Emilia, si tramuterà in pioggia entro la tarda mattina/pomeriggio, a causa dell'arrivo delle più miti correnti da sud.

Piogge in arrivo in giornata anche sulla Sardegna orientale e settentrionale, in Lombardia e in Piemonte, con neve oltre i 500 metri. Fenomeni più disorganizzati e sparsi su Toscana, Lazio e Campania.