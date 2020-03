VALANGA Covid-19: fermo lo SCI su Alpi ed Appennini, chiudono anche molti alberghi

La stagione sciistica chiude in anticipo. Se la stagione lungo le Alpi non può ritenersi fallimentare perché la neve di dicembre ha aiutato parecchio a rendere agibili a lungo le piste, sulle Prealpi e in Appennino, dopo una lunga fase asciutta e senza neve di gennaio e febbraio, le recenti precipitazioni avevano fatto sperare in un finale di stagione più incoraggiante, che sarebbe proseguita sino a Pasqua.



Invece lo stop, come una valanga di quelle devastanti: e allora ecco skilift, seggiovie e tapis-roulant abbandonati a se stessi, qui siamo a Livigno (SO) ma la situazione è la stessa su tutti i settori alpini ed appenninici:

Chi è rimasto in vacanza senza sciare deve sperare che gli alberghi non chiudano perché sono arrivate non solo le disdette ma anche le partenze di chi senza sciare, in montagna sulle spese non ci vuole stare. E c'è inoltre la paura degli albergatori che potrebbero ospitare turisti malati. E' calato pertanto il silenzio su molte località alpine famose, qui sotto vediamo il centro di San Candido in Pusteria desolatamente vuoto (BZ):

Molti altri ritengono la montagna un rifugio sicuro: chi ha una seconda casa ed è stato costretto alle ferie, ha sicuramente scelto questi luoghi per isolarsi dal mondo ed evitare il contagio, soprattutto ora che i turisti stanno partendo o comunque non verranno più.

Un danno comunque enorme al turismo invernale montano per il nostro Paese, che non ha precedenti in tempi recenti, persino nelle peggiori annate senza neve.