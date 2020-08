Vai al MARE? Ecco le temperature superficiali che troverai...

Le temperature marine più elevate si registrano solitamente tra la fine di agosto e la prima decade di settembre. Di conseguenza, gli specchi di mare che circondano la nostra Penisola sono ancora in fase di riscaldamento.

Ad una prima occhiata, i bracci di mare che circondano l'Italia sono già molto caldi; di conseguenza un eventuale ingresso in acqua non dovrebbe produrre shock termici elevati al nostro corpo. Ovviamente non significa che tutte le precauzioni del caso dovranno essere ignorate, ad esempio di non entrare in acqua subito dopo un pranzo succulento o dopo una lunga esposizione al sole.

Ecco le temperature superficiali dei mari che circondano l'Italia rilevate questa mattina (sabato 8 agosto) via satellite:

Punte di 27° sono presenti sul basso Tirreno, sul medio Adriatico e lo Ionio meridionale. Molte aree registrano temperature superficiali tra 25 e 26°, di conseguenza perfettamente ideali per un bel bagno anche di lunga durata. Solo il mare di Sardegna presenta 24°, che al momento risulta la temperatura del mare più bassa.

Nei prossimi giorni, stante la nuova ondata di caldo che si profila, le temperature del mare sono destinate a salire ulteriormente ed alcune aree potrebbero avvicinarsi ai 30°.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive