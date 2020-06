Vai al mare? Ecco le temperature (del mare) che troverai...

Le temperature fredde ed i numerosi giorni di tempo instabile che stiamo vivendo in questo mese di giugno, non stanno favorendo un rialzo delle temperature superficiali del Mar Mediterraneo che rimangono ancora su valori inferiori alle medie del periodo. Questa situazione viene favorita da una circolazione che fino a questo momento non è stata in grado di portare ondate di calore con caratteristiche di persistenza . Il mese di maggio sulle regioni meridionali è stato contraddistinto da temperature molto elevate che si sono protratte per più giorni consecutivi. Questi vertiginosi rialzi della temperatura si sono verificati in presenza di una ventilazione molto attiva che ha rimescolato le acque profonde con quelle superficiali, impedendo un veloce riscaldamento dell'acqua marina.

Entra così in gioco il secondo fattore, oltre a quello termico, che ha mantenuto fresche le temperature superficiali del mare, stiamo parlando proprio del vento, un elemento di disturbo che impedisce alle acque più superficiali di riscaldarsi anche quando sono esposte alla diretta azione dei raggi solari. Il vento contribuisce a mescolare le grandi masse d'acqua, facendo emergere quelle più profonde e portando più in basso quelle superficiali.