Usa: week end di tempeste, grandinate devastanti in Missouri!

La stagione dei tornado e delle violente tempeste sembra già essere iniziata negli Usa.

Aria insolitamente calda e umida in contrasto con un sistema di bassa pressione stanno creando in questo week end condizioni di tempo estremamente perturbato su diversi stati americani, in particolare quelli della parte centrale, nord-est e zona dei Grandi Laghi.

Per la giornata odierna è stata diffusa anche un'allerta tornado, con i seguenti stati interessati:

Illinois settentrionale: rischio moderato

Missouri, Iowa e Indiana: rischio aumentato

Midwest, Sud-est e Ohio Valley: leggero rischio

Già nella giornata di ieri (Venerdì), si è verificata la formazione di intensi sistemi temporaleschi (anche a supercella), che hanno dato vita a forti piogge e grandinate di grosse dimensioni, nello stato del Missouri.

Duramente colpita la zona di Jefferson City, dove i chicchi di grandine hanno raggiunto dimensioni notevolissime, anche 6-8 cm di larghezza. Danni ingenti ad auto e anche alcune abitazioni. Non si registrano feriti.