USA: il più grande tornado della storia colpisce il Mississippi, 5 km di diametro

Un tornado di dimensioni spaventose si è abbattuto sul Mississippi, negli Stati Uniti dove, ricordiamo, ci troviamo nel cuore della stagione dei tornado. Però questa volta la natura è riuscita a superare se stessa dando vita ad un tornado di proporzioni clamorose che potrebbe addirittura superare il famoso tornado "El Reno" che sette anni fa colpì l'Oklahoma. In quel caso a creare danni e vittime ci pensò un tornado dal diametro di 3,2 km, mentre nel caso attuale parleremmo di un tornado dal diametro di ben 5 km, capace di renderlo il più grande e potente della storia.

Il fenomeno si è abbattuto nel Mississippi, nel sud degli USA, nel corso del pomeriggio mentre in Italia giungeva la notte. L'allarme massimo è stato inizialmente lanciato per le città di Collins, Seminary, Williamsburg, Laurel, Ellisville, Sharon.

Fortunatamente il tornado non avrebbe attraversato interamente i centri abitati e pertanto i danni son sarebbero catastrofici, che un tornado di questo genere sarebbe facilmente in grado di provocare. Dai primi aggiornamenti che arrivano dagli USA pare siano decedute sei persone, mentre molte abitazioni sono state devastate dal vortice.

Dalle prime stime dei stormchasers (cercatori di tempeste) il tornado ha raggiunto il massimo livello conosciuto, ovvero l'EF5 della scala Fujita, con venti compresi tra i 400 e i 500 km/h (impossibili da determinare al momento con esattezza). Il diametro del tornato avrebbe un raggio di 5 chilometri, mentre il suo arco di vita è durato circa 45 minuti. Queste dimensioni, nel caso in cui venissero ufficializzate, lancerebbero questo tornado al primo posto come il più potente e il più grosso degli ultimi secoli.