Uragano Nigel avrà effetti in Italia? Facciamo chiarezza

Nelle ultime ore sta circolando sul web una notizia piuttosto allarmante riguardo all'ipotetico arrivo dell'uragano Nigel in Europa e, in particolare, in Italia. Siamo abbastanza sorpresi di questa notizia, soprattutto perché è stata diffusa da diverse testate giornalistiche di grande importanza.

Riuscirà davvero l'uragano Nigel a portare effetti anche in Italia nei prossimi giorni? Ovviamente, la risposta è no. L'uragano Nigel non arriverà in Italia e non sfiorerà l'Europa, se non marginalmente la Gran Bretagna, quando ormai sarà un ex-uragano. Attualmente, l'uragano Nigel si trova sull'Atlantico occidentale, al largo del Nord America, e non influisce in alcun modo sul normale flusso circolatorio dell'emisfero boreale, né su quello europeo:

Tra il 22 e il 23 settembre, l'uragano Nigel si sposterà progressivamente verso nord, nord-est, fino a incontrare le correnti nord atlantiche, e in particolare la corrente a getto che attraversa l'oceano settentrionale. Tuttavia, non avrà alcun impatto sulla saccatura fresca che, intorno all'equinozio d'autunno, attraverserà la nostra penisola, portando un calo delle temperature e forte maltempo da nord a sud:

Nel frattempo, l'uragano tenderà a trasformarsi, risentendo dei flussi freschi ad alte quote che ne altereranno la struttura e favoriranno la sua evoluzione in una tempesta extratropicale. Diventando una tempesta extratropicale, perderà quasi completamente la sua struttura tropicale originale, assumendo le caratteristiche di una classica perturbazione nord atlantica che, tuttavia, non influenzerà il tempo in Italia, o almeno non direttamente.

È probabile che questa tempesta extratropicale, intensificandosi nei pressi dell'Islanda, possa favorire un rafforzamento della pressione tra Francia e Nord Italia:

Di conseguenza, assisteremo all'isolamento della perturbazione, che è previsto arrivare all'equinozio, sulle regioni centrali e meridionali dove persisterà almeno fino al 26 settembre. In conclusione, l'uragano Nigel non avrà alcun impatto sull'Italia, quindi non si verificheranno nubifragi, inondazioni o venti tempestosi legati a questo ciclone presente nell'Oceano Atlantico.