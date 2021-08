Uragano Ida raggiunge categoria 5, a breve impatto catastrofico in Louisiana e New Orleans

In appena 12 ore l'uragano Ida si è intensificato in modo estremo, passando dalla categoria 3 alla categoria 5, ovvero il massimo possibile nella scala di Saffir-Simpson. Attualmente il ciclone tropicale è un uragano con venti medi vicini ai 255 km/h e raffiche vicine ai 300 km/h, un'intensità considerata apocalittica e che difatti potrebbe causare danni incalcolabili sulle coste meridionali degli Stati Uniti.

Il ciclone mostra un occhio nitido e ben visibile dallo spazio, attorno alla quale ruota la temibile spirale colma di piogge torrenziali e venti tempestosi.

Ida è al momento a pochi passi dalla Louisiana, dove si abbatterà tra pochi minuti: il "landfall" dell'uragano Ida avverrà tra Grande Isle e Buras, pochi chilometri a sud di New Orleans. L'evacuazione di massa dalle coste meridionali è già cominciata da due giorni, per il disastro per l'intero territorio della Louisiana meridionale sembra ormai scontato.A preoccupare maggiormente saranno sia i venti fortissimi e sia le mareggiate estreme determinate dallo storm surge, ovvero l'innalzamento del livello del mare di alcuni metri che tenderà a sommergere coste e pianure.

Il rischio alluvioni è elevatissimo tra Louisiana, Florida e Mississippi, che fino a domani faranno i conti con piogge torrenziali ed accumuli superiori ai 400-500 mm.

Nelle prossime ore seguiremo l'evoluzione dell'uragano Ida con nuovi articoli.