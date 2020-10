Uragano EPSILON: una bella gatta da pelare per le elaborazioni ed i previsori

L'ultimo uragano della serie è stato denominato EPSILON. Lo vediamo in fase di formazione in mezzo all'Atlantico, in procinto di sfiorare Bermuda nella giornata di giovedi 22 ottobre, quando avrà assunto categoria 1.

Successivamente, la struttura ciclonica si muoverà verso nord-est prima di essere agganciata dal flusso atlantico nella giornata di lunedi 26 ottobre. Ecco infatti la fase di aggancio prevista per la giornata suddetta dal modello europeo:

L'elaborato nostrano da un paio di giorni pone un autentica "esplosione" dell'alta pressione sull'Europa occidentale sul finire del mese, in quanto l'uragano medesimo (ridotto ormai a tempesta tropicale) potrebbe determinare una vistosa accelerazione del getto sulla parte alta del nostro Continente.

Il modello americano invece risulta molto piu cauto e non contempla nessuna esplosione anticiclonica sull'Europa occidentale, stante una tensione zonale decisamente inferiore rispetto al collega europeo.

Chi avrà ragione? Beh, i dilemmi ed i grattacapi legati a questo uragano sono appena cominciati. L'aggancio di un uragano al flusso atlantico è sempre un boccone indigesto per gli elaborati a nostra disposizione.

Tuttavia, il quadro ensamble del modello europeo per la fine del mese, incentrato nel cuore della Francia, mostra uno scenario ufficiale ( cluster nero ) decisamente sballato verso l'alto come geopotenziale rispetto alla media ( cluster rosso ). In altre parole, l'alta pressione messa in preventivo per la fine del mese dal modello europeo dovrebbe avere scarsa attendibilità

Nei prossimi giorno faremo in punto della situazione, ma come abbiamo anticipato i grattacapi per i previsori sono appena iniziati!

