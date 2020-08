Uragani Marco e Laura colpiscono contemporaneamente il Golfo del Messico, è la prima volta

Evento più unico che raro nel Golfo del Messico dove la stagione degli uragani comincia come peggio non poteva: ben due uragani simultanei hanno invaso le isole caraibiche portando tantissimi disagi legati sia alle piogge estreme che alle mareggiate.

È la prima volta nella storia della meteorologia che due uragani colpiscono contemporaneamente il Golfo del Messico, tra l'altro anche in piena emergenza Covid-19.

I due cicloni tropicali prendono il nome di Laura e Marco, il primo sull'isola di Cuba, il secondo in movimento verso la Louisiana. La situazione più critica è su Cuba e Giamaica, dove l'uragano Laura ha causato almeno 12 vittime. Nei giorni scorsi Laura ha investito pesantemente Haiti e la Repubblica Dominicana dove purtroppo si registrano vaste inondazioni causate dalle mareggiate eccezionali.



L'uragano Marco al momento sta perdendo intensità dopo aver raggiunto la categoria 1: entro stasera raggiungerà la Lousiana dove è stato lanciato l'allarme uragano. Le mareggiate colpiranno anche Alabama e Mississipi. Dopo il transito di Marco sugli Stati Uniti meridionali arriverà anche Laura con tutti i suoi effetti importanti (piogge torrenziali, venti oltre 140 km/h e mareggiate estreme).

La tempesta tropicale Marco ha perso intensità dopo essere rimasta per qualche ora nella categoria 1 come uragano ma è ancora una forte tempesta in marcia verso la costa del Golfo. Marco è atteso raggiungere nella giornata di lunedì la Lousiana dove è ancora in vigore l'allarme uragano. Ma saranno coinvolte anche Alabama e Mississipi da mareggiate, piogge torrenziali e intensi venti.

La tempesta dovrebbe poi muoversi verso ovest e raggiungere il Texas come una depressione tropicale nella giornata di martedì. E dopo Marco ci sarebbe anche Laura! La stagione degli uragani 2020, che è appena iniziata, si prevede possa essere particolarmente attiva.

I due uragani interagiranno?

Al momento è difficile prevedere uno scontro tra i due uragani, ma in tal caso parleremmo dell'effetto Fujiwara: si tratta di una rara situazione in cui due cicloni tropicali vengono a contatto, interferendo l'uno con l'altro. Quando si verifica questa situazione i due uragani possono ostacolarsi a vicenda e perdere gradualmente forza, tanto da causare la totale morte dell'uragano meno forte. In casi più rari i due uragani possono fondersi in un solo sistema ma che non necessariamente dispone della somma delle due forze.