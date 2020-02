Uno sguardo all'Europa: GRAN FREDDO sulla Scandinavia!

Dopo una fase di stanca, l'inverno torna a fare la voce grossa in Scandinavia. La notte scorsa si sono registrate punte al ribasso attorno a -25°/-30°, ovviamente nelle aree interne più lontane dagli influssi oceanici.

La mappa in questione mostra le temperature minime registrate la notte scorsa in Europa e sulla Vicina Russia. Si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo:

A nord della linea bianca in alto a destra dell'immagine dominano condizioni di gelo. Punte di -31° nelle aree interne della Norvegia, -25° sulla Svezia e la Finlandia.

Vi è poi una grossa fascia intermedia che comprende gran parte dell'Europa centro-orientale e le Isole Britanniche dove fa freddo, ma non in maniera eccessiva.

La fascia della mitezza risulta sempre ben salda sulla Penisola Iberica e sul bacino del Mediterraneo fino alle sponde del Mar Nero. Un clima molto mite con temperature a due cifre in piena notte aleggia infine tra la Penisola Ellenica e la parte orientale della Turchia.

Nei prossimi giorni la mitezza avrà nuovamente la meglio sull'Europa centro-occidentale, capeggiata dalle miti correnti oceaniche occidentali (freccia rossa).

