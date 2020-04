Uno sguardo all'estate con le MAPPE STAGIONALI: farà molto caldo?

Prima di iniziare la nostra analisi, facciamo una doverosa premessa.

Quelle che seguiranno NON SONO PREVISIONI, ma tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terra emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti.

Quali sono le prospettive sulla prossima estate secondo le carte stagionali redatte dal prestigioso centro di calcolo di ECMWF? Se qualcuno spera in un'estate più fresca potrebbe non avere molta fortuna, in quanto in tutte le carte emerge un sopramedia quasi costante e più o meno marcato.

La prima mappa mostra le anomalie termiche a scala europea estrapolate per il mese di GIUGNO:

In Italia alleggerebbero anomalie al rialzo comprese indicativamente tra 1 e 2°.

Dal punto di vista pluviometrico, queste sono le anomalie estrapolate sempre per il mese di GIUGNO:

Pioggia nella media o leggermente esuberante su alcuni settori del centro, più secco invece al nord e all'estremo sud.

Queste invece sono le anomalie termiche previste per il mese di LUGLIO:

In Italia alleggerebbero anomalie al rialzo di circa 1° al nord, di mezzo grado (in media) al centro e al meridione.

Questo l'andamento delle precipitazioni per il mese medesimo:

Piogge al di sotto della media al nord e sull'alto Adriatico, in media sulle altre regioni con esuberi pluviometrici in prossimità dell'Appennino Meridionale.

Infine, queste sono le anomalie termiche estrepolate per il mese di AGOSTO:

Il sopramedia termico non mollerà la presa...anzi, potrebbe ulteriormente accentuarsi portando anomalie al rialzo di circa 2° al nord e lungo i settori orientali.

Questo il quadro pluviolmetrico estrapolato sempre per il mese di AGOSTO:

Relativamente più piovoso su alcune aree del Tirreno; in genere nella norma sul resto d'Italia.

