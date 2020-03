Uno sguardo al tempo previsto nella prima decade di marzo

La prima decade di marzo ha in serbo un cambiamento abbastanza importante della circolazione atmosferica su ampia scala europea, durante la stagione invernale, per molte settimane l'anticiclone ha governato la fascia delle basse latitudini europee. Adesso ne prenderà il posto una circolazione di tipo più instabile che sarà frutto di un ribasso del fronte polare. Le correnti sull'Europa saranno ancora di tipo occidentale ma il contesto generale non sarà più anticiclonico bensì depressionario, con il transito di alcune perturbazioni in vista anche per il nostro Paese.

La più importante tra queste ci interesserà nella prima metà della prossima settimana e porterà un episodio di maltempo in previsione per il centro e per il nord, soprattutto i versanti tirrenici nella giornata di lunedì e nelle prime ore di martedì. Dalla seconda metà di martedì e poi nella giornata di mercoledì, lo spostamento del perno della depressione sul Mediterraneo centro-orientale, favorirà condizioni atmosferiche instabili anche al centro ed al sud, con precipitazioni che diventeranno in questa fase più probabili sui versanti adriatici.

La previsione del modello europeo riferita alle ore centrali di lunedì 2 marzo, mette in mostra una vistosa circolazione di bassa pressione acquistare forza sul Mediterraneo centro-occidentale. Si tratta questa di una situazione sinottica foriera di MALTEMPO e precipitazioni abbondanti al centro e soprattutto al nord, con accumuli importanti sui versanti tirrenici:

Lo sviluppo degli eventi riferito al medio ed al lungo termine, suggerisce ancora la persistenza di una circolazione di tipo instabile; l'anticiclone delle Azzorre resterà confinato sull'oceano Atlantico, senza più raggiungere il Mediterraneo che di conseguenza resterà sotto l'influenza delle circolazioni instabili di origine nord atlantica, con nuove, probabili perturbazioni almeno fino al termine della prima decade di marzo.

La previsione Ensemble del modello europeo riferita a lunedì 9 marzo, mette in luce una situazione ancora di tipo instabile anche nella parte conclusiva della prima decade marzolina. La prima parte del nuovo mese potrebbe quindi risultare compromessa, seppur con alcune pause:

In questo contesto, il quadro generale delle temperature risulterà allineato alle medie del periodo, effimere diminuzioni si verificheranno quando le correnti ruoteranno dai quadranti settentrionali, questo Potrebbe verificarsi soprattutto tra martedì e mercoledì, mentre rialzi più sensibili al sud, si verificheranno durante le fasi eoliche meridionali.