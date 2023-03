Uno sguardo al PERIODO PASQUALE: che tempo potremo avere in Italia?

Prima di effettuare la nostra analisi, facciamo una doverosa premessa: Tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, si intendono proposte per curiosità e principalmente come "esercizio didattico": si ritiene non siano di utilità per programmare attività.

Come potrebbe comportarsi il tempo nell'arco della prima decade di aprile e quindi anche nella giornata di Pasqua? Il prestigioso centro di calcolo ECMWF ci viene in aiuto con le consuete mappe delle anomalie termiche e precipitative estrapolate per il periodo in oggetto.

Iniziamo con il quadro termico. La prima mappa mostre le anomalie termiche attese in Europa (e non solo) nel lasso temporale compreso tra il 3 e il 9 aprile (si consiglia di ingrandire le mappe per avere un migliore riscontro visivo)

Secondo questa mappa, possiamo escludere che la Pasqua sia fredda. Le anomalie termiche infatti sono previste in esubero di circa 0.5/1° sulla media climatologica a scala italica.

Passiamo ora alle anomalie precipitative. Il periodo è sempre lo stesso, ovvero dal 3 al 9 aprile:

Le precipitazioni sull'Italia si presenteranno attorno alla norma per il periodo. Un lieve deficit sarà però possibile sulla Liguria e l'arco alpino in genere, ma cose di poco conto.

