Una settimana di tempo incerto soprattutto per i settori orientali

Gli aggiornamenti modellistici serali sembrano confermare una linea di tendenza votata all'instabilità nella seconda decade di luglio. Una circolazione di venti freschi nord-occidentali riuscirà infatti a raggiungere il nostro Paese attraverso un corridoio d'aria instabile lungo il fianco orientale dell'alta pressione delle Azzorre. Abbiamo quindi una importante differenza previsionale tra la visione modellistica delle scorse giornate, in cui l'ala orientale dell'alta pressione delle Azzorre raggiungeva senza troppe difficoltà il Mediterraneo e l'Europa centrale, rispetto alla visione attuale nella quale la posizione dell'alta pressione delle Azzorre rimane confinata sull'Europa occidentale. Inutile dire che con questo tipo di circolazione, le regioni del versante Adriatico saranno le più esposte agli episodi di instabilità che potrebbero raggiungere un culmine tra venerdì e sabato prossimo. Analisi in quota del modello europeo riferita a venerdì:

In realtà la circolazione depressionaria in quota sarà così ampia che potrebbero esserne coinvolte anche le regioni del versante tirrenico ed il nord-ovest, ci teniamo a precisare che non si tratta di una perturbazione organizzata, ne di una situazione foriera di instabilità diffusa. Le precipitazioni saranno affidate soprattutto allo sviluppo di temporali localizzati. Per quanto riguarda le regioni del nord-ovest e i versanti tirrenici, qualche temporale anche di tipo marittimo, potrebbe verificarsi nella notte tra martedì e mercoledì e poi nella notte tra mercoledì e giovedì. Mentre per quanto riguarda i versanti orientali, i temporali potranno interessare i settori del medio ed alto Adriatico soprattutto tra venerdì e sabato prossimo. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello americano per il pomeriggio di venerdì: