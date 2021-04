Una lenta ripresa delle temperature ma ancora tempo instabile per molti giorni

Un'ampia circolazione di bassa pressione alimentata da aria fredda artica, tiene sotto scacco il tempo d'Europa. Già da alcuni giorni le temperature sono scese diversi gradi sotto le medie del periodo, con estese gelate che hanno interessato paesi come Francia e Germania, di questa circolazione così fredda risentono anche le nostre regioni centrali e settentrionali che stanno vivendo un mese di aprile caratterizzato da temperature fredde, specialmente durante la notte ed al primo mattino. Ebbene tale circolazione continuerà ad interessarci ancora per alcuni giorni, infatti ci vorrà diverso tempo affinché il vortice ciclonico attualmente collocato sull'Europa centro-orientale, possa definitivamente attenuarsi per poi lasciare spazio ad un miglioramento del tempo con un rialzo più sensibile delle temperature.

Con tutta probabilità questo tanto sospirato miglioramento potrà verificarsi non prima della seconda metà della settimana prossima anche se il quadro delle temperature sarà destinata ad un lieve rialzo già partire dalla weekend. La persistenza di questa circolazione ciclonica viene inoltre favorita da un pattern di blocco atmosferico, con il persistere di una cintura anticiclonica distesa dall'Oceano Atlantico fino alla penisola scandinava. Ecco quanto sarà vasta la circolazione d'aria fredda in quota sull'Europa nella giornata di venerdì 16 aprile: