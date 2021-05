Una domenica quasi estiva, picchi di 30°C al sud

Splende il Sole su quasi tutta Italia con una piccola eccezione: l'estremo nord-ovest. In particolare troviamo delle nubi su parte del Piemonte, mentre sul resto della penisola domina il Sole in maniera incontrastata.

Le nubi situate sul Piemonte occidentale sono nubi medio-basse che non stanno portando fenomeni. Questa nuvolosità "Piemontese" è destinata pian piano a dissiparsi nel corso della giornata anche se verso sera tornerà ad aumentare e provocherà le prime piogge sulle Alpi occidentali. L'alta pressione farà il suo corso e così regalerà un fine settimana non solo stabile ma anche particolarmente caldo per il periodo, con picchi vicini ai 30°C su alcune località del sud.



Le temperature più alte riguarderanno Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria e Campania: su queste regioni avremo massime tra i 23 e 28°C, con isolati picchi di 29-30°C specie nel sassarese, nel ragusano, nel catanese, nel siracusano, nell'ennese, nel foggiano, nel cosentino e nel napoletano. Queste temperature saranno più probabili sui settori interni e lontani del mare.