Una domenica col maltempo, ALLERTA per nubifragi, ecco dove

Una forte perturbazione sta prendendo vita nel mar Tirreno a seguito dell'ingresso di un nuovo nucleo freddo dal nord Atlantico. Come si evince dal satellite si tratta di una vasta distesa di nubi che dalla Sardegna si estende sin sul centro della penisola, dispensando piogge forti, locali grandinate e intense raffiche di vento.

Queste nubi sono legate ad una depressione che in questi minuti si sta sviluppando nel Tirreno: essa è destinata ad attraversare il centro Italia e a portarsi sul mar Adriatico, scaturendo maltempo esteso e molto marcato su tante nostre regioni, soprattutto centro-meridionali.

METEO PER DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020 | Piogge diffuse e persistenti su Sardegna, Lazio, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo sin dal mattino. Rischio nubifragi su Lazio e Toscana meridionale. Tra pomeriggio e sera temporali e rovesci in estensione a Campania, Basilicata, Calabria tirrenica, Puglia, Sicilia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Pioverà su buona parte della nostra penisola, eccetto il nord-ovest dove avremo schiarite anche molto ampie.

I fenomeni più intensi riguarderanno le regioni centrali e, in serata, Campania e Puglia dove oltre alle forti piogge avremo anche locali grandinate e intense raffiche di vento (anche superiori ai 100 km/h).