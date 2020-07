Un tuffo in mare? Ecco le temperature che troverai...

Siamo a metà luglio e le acque del nostro mare iniziano a scaldarsi maggiormente, pur non essendoci una struttura anticiclonica stabile di matrice africana. L'azione del sole ancora molto alto sull'orizzonte manda il suo caldo messaggio sugli specchi d'acqua che tendono ad assumere un assetto termico tipico della stagione estiva.

Tra un mese e mezzo (ovvero tra la fine di agosto ed i primi giorni di settembre) il mare avrà raggiunto la massima temperatura e tenderà a raffreddarsi molto lentamente nel corso dell'autunno.

Ecco le temperature degli specchi d'acqua che circondano l'Italia rilevate via satellite questa mattina (venerdi 17 luglio):

Con il cerchio giallo abbiamo evidenziato le superfici marine più calde. Si trovano in prossimità della Campania e della Calabria Tirrenica con 26°.

In blu invece il tratto di mare più freddo, che in questo frangente si trova ad ovest della Sardegna, con solo 22°. I restanti bracci di mare presentano temperarture comprese tra 23 e 25°...ideali quindi per un bel bagno rinfrescante.

