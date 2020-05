Un po' di maltempo domani al nord, forte SCIROCCO e sabbia al sud: caldo in aumento!

L'alito caldo africano è pronto ad investire in pieno le regioni meridionali, col suo carico di pulviscolo desertico e anche violenti venti di scirocco e ostro.

Tutto sarà causato da un'irruzione di aria fresca nord Atlantica sul Mediterraneo occidentale e addirittura sul nord Africa (tra Marocco e Algeria). Questa vasta ondata di fresco e maltempo innescherà, sul suo bordo orientale, una notevole risalita di aria più calda e inizialmente molto instabile che coinvolgerà gran parte della nostra penisola.

Sulle regioni del nord i contrasti termici saranno maggiori e pertanto avremo varie ondate di maltempo anche temporalesco sino al termine della settimana, mentre al centro-sud prevarrà il caldo africano seppur condito, inizialmente, da forti venti di scirocco e nuvole di sabbia sahariana.

Domani, 13 maggio 2020, avremo la prima di una serie di ondate di maltempo sul nord Italia: in particolar modo tra pomeriggio e sera piogge e temporali coinvolgeranno gran parte del nord-ovest. Fenomeni in estensione anche al nord-est entro sera.

Qualche fenomeno sparso anche in Toscana, mentre su tutto il resto del centro-sud le piogge saranno quasi assenti.

SABBIA E CALDO IN ARRIVO

Gran parte del Meridione farà i conti con una massa d'aria nettamente più calda che sin da domani causerà un aumento delle temperature diffuso e marcato. Le massime si porteranno localmente sui 28-30°C su Sicilia, Calabria e Puglia.

Al tempo stesso, però, i cieli si riempiranno di nubi miste a pulviscolo desertico proveniente dal deserto del Sahara, sollevato proprio dalle impetuose raffiche di vento che dal nord Africa si dirigeranno sulla nostra penisola.

Localmente la sabbia cadrà al suolo tra Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Lazio e Abruzzo sottoforma di brevissimi pioviggini sabbiose.

I venti saranno molto forti di scirocco e ostro, a tratti tempestosi in Sicilia (con raffiche oltre 100 km/h su palermitano e messinese) e in Puglia.