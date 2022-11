Un mercoledi PERTURBATO sul nostro Paese. Ecco le regioni più colpite

Di seguito, la mappa sinottica attesa per le ore centrali della giornata di mercoledi 16 novembre:

Si nota la perturbazione sul nostro Paese incastonata in un blando minimo depressionario posto tra il settentrione e il centro. Notate la posizione dell'alta pressione, finalmente lontana dalla scena italiana e la grande depressione posizionata sul nord Atlantico che a più riprese sparerà fronti a ripetizione sul continente.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di mercoledi 16 novembre:

Come si nota dalla mappa, le piogge interesseranno soprattutto il centro e parte del meridione, segnatamente la Campania, la Calabria Tirrenica e il nord-ovest della Sicilia. Rovesci anche sulla Sardegna occidentale; fenomeni meno probabili su Sardegna orientale, costa marchigiana e abruzzese. Al nord cielo spesso grigio con pioviggini o deboli piogge sparse sulle pianure specie centro-orientali.

Temperature in calo al centro e al sud con l'incedere dei fenomeni, in aumento invece al nord-ovest. Venti sostenuti in prevalenza occidentali al centro e al sud con mari in cattive condizioni.

