Un lunedi PIOVOSO sul molte regioni italiane

Ecco la perturbazione che all'una della prossima notte sarà in piena azione sulle regioni settentrionali:

Il corpo nuvoloso di moderata intensità, sarà inserito in una modesta saccatura in transito da ponente verso levante. Nel pomeriggo di domani (lunedi 16) sarà posizionato sulle regioni centrali, liberando già il settentrione da eventuali fenomeni.

Il ricambio d'aria indotto dal passaggio del fronte perturbato aiuterà a dissipare almeno in parte gli inquinanti che da giorni avvolgono la Valpadana. Dal punto di vista termico non avremo invece novità significative a parte qualche grado in meno sotto gli eventuali fenomeni.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di lunedi 16 novembre:

Al mattino le piogge saranno più probabili al nord-est, Lombardia orientale, levante ligure e al centro. La neve si farà vedere solo sulle Alpi oltre i 1800-2000 metri.

In giornata il tempo tenderà a migliorare al nord e sulla Toscana. Diverrà invece instabile sul resto d'Italia in modo particolare sul medio-basso Tirreno e le aree interne. Piovaschi anche sulla Sardegna, mentre le estreme regioni meridionali saranno ancora in attesa ed avranno fenomeni nella giornata di martedi.

Venti inizialmente da sud-ovest, in rotazione poi da nord o nord-ovest con intensità moderata. Probabili correnti di Foehn al nord-ovest con parziale purificazione della massa d'aria sulle pianure. Temperature senza variazioni significative.

