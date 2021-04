Un'Italia divisa in due, con prospettive di CALDO sud, tempo INSTABILE al nord

Il weekend sarà salvo, lo stivale italiano infatti verrà interessato da un'onda mobile di alta pressione foriera di tempo stabile e temperature in deciso rialzo. La domenica della liberazione porterà finalmente un assaggio di primavera che riguarderà tutto lo stivale italiano, la situazione di maltempo che da un paio di giorni riguarda le regioni del meridione italiano, lascerà il posto alle schiarite in arrivo su questo settore già dalla prossima notte e poi ancor più nella giornata di domani, sabato 24 aprile. Ecco le temperature massime stimate dal modello americano per domenica 25 aprile, come vedete speciamente nelle località interne del centro e del nord i valori potranno localmente portarsi fino alla soglia dei +23°C:

Il campo di alta pressione non durerà a lungo; già a partire da lunedì 26 appare probabile lo sviluppo di una nuova saccatura sull'Europa occidentale, in grado di erodere il campo anticiclonico a partire dalla parte più occidentale. La prossima settimana le correnti sul nostro Paese si orienteranno dai quadranti meridionali ed il tempo acquisterà due volti diversi tra il nord ed il sud Italia. Essendo che le regioni settentrionali verranno a trovarsi lungo il lato ascendente della saccatura, tra lunedì e martedì queste regioni vivranno una situazione di crescente instabilità, con rischio di rovesci o temporali specie sull'angolo nord-occidentale. Analisi in quota del modello americano riferita a martedì 27 aprile: