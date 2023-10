Un doppio CICLONE in arrivo dai primi di novembre: aria di TEMPESTA!

Una famiglia di cicloni extratropicali si abbatterà sul centro Europa nei primi giorni di novembre senza risparmiare l'Italia, dove sono attesi venti di Libeccio molto tesi e precipitazioni abbondanti segnatamente nelle zone sopravento a questo tipo di circolazione, come la Liguria di Levante, l'alta Toscana e il Friuli Venezia Giulia.



Queste le mappe bariche che testimoniano la credibilità di questo doppio attacco perturbato: il primo dovrebbe consumarsi tra il 2 e il 3 e l'altro intorno al 4 novembre.

Guardate che venti tempestosi di Libeccio si attiveranno per giorni sul nostro Paese sull'Appennino settentrionale e sulla Sardegna:

Le conseguenze precipitative naturalmente lasciano quasi in "ombra pluviometrica" cioè sottovento a queste correnti umide e dunque senza pioggia, il basso Piemonte e parzialmente il versante adriatico dalla Romagna alla Puglia, mentre sul Tirreno le piogge risulteranno a tratti abbondanti. il raffronto tra gli accumuli previsti dal modello americano ed europeo sono quasi sovrapponibili, millimetro più, millimetro meno:

Naturalmente accumuli di 200-300mm in pochi giorni destano preoccupazione, ma non mancheranno certamente le allerte istituzionali, per assistere a precipitazioni più abbondanti sul Piemonte ed il Ponente ligure, occorre una depressione al suolo che attivi lo Scirocco, così come in Adriatico servirebbe una ventilazione opposta a quella prevista o comunque settentrionale, in alternativa una depressione che stazioni sul centro-sud.