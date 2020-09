Un CICLONE in arrivo sulla Francia: da venerdì coinvolgerà anche l'Italia

Un vortice ciclonico con minimi sotto i 980hPa, per inizio ottobre non è davvero niente male, se si pensa alla latitudine a cui si posizionerà.



Il ciclone francese abborderà la costa nord occidentale dell'Esagono tra Brest e Nantes nella giornata di venerdì, raggiungendo la sua massima profondità entro la serata (si stima un 978hPa).



Ecco il momento, cosi come ce lo mostra la mappa del modello americano rielaborata da MeteoLive.it, notate il richiamo di aria calda davanti al vortice che investe l'Italia meridionale e centrale, a contrastare con l'aria fresca che invece penetra da ovest e raggiunge le regioni settentrionali italiane:

Un vortice del genere sottende venti tempestosi fra Francia e sud dell'Inghilterra, ma abbastanza sostenuti anche nel Mediterraneo. L'evoluzione successiva ci mostra il ciclone sfondare nell'entroterra perdendo forza tra La Rochelle e l'estuario della Gironda (minimo a 988hPa) nel pomeriggio di sabato 3 ottobre:

Qui invece vi proponiamo le conseguenze a livello precipitativo sull'Italia dei fronti connessi al ciclone; si tratta della sommatoria dei fenomeni previsti tra giovedì sera 1° ottobre e martedì 6 ottobre. Al nord e sulla Toscana si prevedono accumuli anche superiori ai 55mm: