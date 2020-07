Un break alla calura al nord tra lunedì e martedì prossimo

Una tenace figura di alta pressione determina temperature elevate su tutto il Paese, con valori che negli ultimi giorni hanno guadagnato ancora qualche punto verso l'alto. Nei prossimi giorni è prevista una graduale flessione del campo barico soprattutto a partire dal nord, con lo sviluppo di una circolazione di bassa pressione in arrivo dall'Europa al nord-occidentale. Il corpo nuvoloso che ne conseguirà, potrebbe attraversare le regioni del nord martedì prossimo, determinando lo sviluppo di alcuni temporali ed una diminuzione della temperatura. Attualmente l'intensità di questo passaggio perturbato, così come le sue caratteristiche e le tempistiche, sono dettagli che vengono ancora mal digeriti dai modelli e pertanto rimane ancora una forbice piuttosto ampia di scenari previsionali possibili. In linea generale viene tuttavia confermato un cambiamento del tempo per l'inizio della prossima settimana sulle regioni del nord. La previsione del modello europeo riferita a martedì 4 agosto, mette in luce lo sviluppo di un ondulazione responsabile del cambiamento che vi abbiamo appena descritto:

Volgendo lo sguardo al periodo successivo, quindi alla seconda metà della prossima settimana, potrebbe verificarsi l'arrivo di un nuovo anticiclone accompagnato da temperature elevate ed una nuova rimonta ad aria calda che il modello europeo ipotizza svilupparsi sulla penisola iberica per poi espandersi alla Francia ed infine all'Italia. Con queste premesse, la prima metà di agosto potrebbe trascorrere sotto condizioni atmosferiche estive con scarsa probabilità di pioggia ma sono necessarie ancora delle conferme. Giovedì 6 agosto, l'ipotesi del modello europeo su una nuova rimonta anticiclonica: