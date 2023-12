Ultimissimi aggiornamenti: arriva la neve tra lunedÃ¬ e martedÃ¬ su alcune regioni [MAPPE]

Una nuova perturbazione, l'ennesima, di origine atlantica a breve raggiungerà l'Italia e sarà responsabile anche delle prime deboli nevicate a bassa quota al nord. Mentre vi scriviamo, le temperature stanno scendendo rapidamente su tutta Italia complice l'ingresso di una massa d'aria fredda proveniente dall'Europa centrale e sarà proprio questa a sviluppare un cuscinetto freddo nei bassi strati della Val Padana.

All'arrivo della perturbazione ci sarà uno strato freddo intrappolato sulla Val Padana centro-occidentale, pronto ad accogliere le deboli precipitazioni nevose. Le temperature, infatti, oscilleranno attorno a 1/3°C su gran parte delle pianure tra Piemonte, Lombardia occidentale. Qualcosina sul resto del nord. Con queste temperature è chiaro che la neve potrà raggiungere agevolmente le basse quote del nordovest, anche se debole e bagnata sotto i 300m.

Tra lunedì pomeriggio e sera arriveranno le prime nevicate di debole entità tra Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia occidentale e zone interne della Liguria. Accumuli decisamente blandi, relegati principalmente ai settori colliinari. In pianura, infatti, probabilmente avremo a tratti nevicate coreografiche o al più delle spruzzate bagnate.

Tra martedì notte e la mattina il fronte transiterà più a est, dando vita a deboli nevicate su Emilia occidentale a tratti fino in pianura. Neve in collina su Trentino e Veneto. Anche in questo caso avremo leggere spolverate sparse al piano. Qualche centimetro di neve in collina.

Ecco di seguito le precipitazioni nevose totali previste durante tutto il peggioramento. Nevicate più consistenti previste solo su colline e monti della Liguria, specie sul genovese oltre i 400-500 metri. Oltre 10 centimetri di neve anche sulle Alpi centrali oltre i 1.000m. In pianura si ipotizzano locali spolverate o al più qualche centimetro bagnato solo su basso Piemonte e Oltrepo Pavese.