Ultimissime su martedì: DEPRESSIONE profonda fino a 984hpa, ecco cosa succederà

A poco meno di 48 ore dal severo peggioramento previsto per martedì 22 ci troviamo a commentare una decisa intensificazione dei fenomeni previsti dai principali modelli matematici.

Spicca su tutti il modello americano GFS che mostra un vortice di bassa pressione davvero profondo, con un minimo barico di circa 984 hpa sul Nordest. Con una pressione così bassa nell'occhio centrale e con un gradiente barico orizzontale molto fitto, sarà lecito attendersi fortissime raffiche di vento su buona parte d'Italia, dalle Alpi alla Sicilia. I venti saranno a carattere ciclonico: da ovest/sud-ovest su Sardegna e basso Tirreno, da sud/sud-est sul lato adriatico e da nord/nord-est sulle regioni del nord. In tutti i casi sarà possibile imbattersi in raffiche impetuose oltre i 100 km/h, ovvero velocità di tempesta seguendo la scala di Beaufort.

Eloquenti le mappe di riferimento delle raffiche di vento al mattino e al pomeriggio di martedì:

La depressione prenderà forma già dalla tarda sera di lunedì sull'alto Tirreno, dopodiché si muoverà sull'alto Adriatico e il Nordest nel corso di martedì. Proprio in questo passaggio si intensificherà fino a raggiungere i 984hpa, contribuendo non solo al forte vento ma anche a precipitazioni diffuse e abbondanti. Gli accumuli più ingenti sono previsti proprio sul Nordest e lungo le regioni tirreniche.

Le nevicate saranno abbondanti sulle Alpi nord-orientali, un po' meno su quelle occidentali. Come descritto in questo articolo potrebbero esserci sorprese nevose a quote piuttosto interessanti.