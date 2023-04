Ultimissime! Il TEMPO sino a maggio: dal maltempo all'anticiclone, poi...

La fase temporalesca che oggi finalmente ha colpito parte del nord, dispensando fenomeni in parte anche abbondanti, è destinata ad avere uno strascico nella giornata di venerdì con qualche residuo fenomeno ma con tendenza ad assorbimento dell'instabilità.



Dopo un bel sabato di sole e con temperature in netto rialzo, ci attende un nuovo assalto perturbato dal nord Europa con precipitazioni temporalesche tra la serata di domenica e l'alba di lunedì al settentrione, in localizzazione al nord-est nella mattinata di lunedì e poi con il fronte in spostamento al centro e al sud, dove insisterà soprattutto lungo l'Adriatico, portando con sè aria fresca.

Per martedì 25 aprile un'ultima perturbazione busserà alle porte da nord-ovest ma con fenomeni relegati ai settori alpini di confine, all'estremo nord-est e poi alle regioni adriatiche e meridionali nella successiva giornata di mercoledì 26 aprile ma con fenomeni davvero blandi.



Da giovedì 27 aprile ecco la rimonta dell'anticiclone, non troppo spettacolare ma efficace ed in grado di regalare tre giorni di tempo stabile e soleggiato ovunque con temperature in aumento e con un po' di caldo pomeridiano:

Da domenica 30 aprile possibile flessione del campo barico sui versanti adriatici con passaggio di qualche temporale che coinvolgerà anche tutta la dorsale appenninica centro-meridionale, quasi per nulla nord-ovest, regioni tirreniche e Sardegna: