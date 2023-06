Ultimissime della sera: Luglio CALDO ma con la minaccia dei temporali?

Manca poco meno di una settimana al termine di Giugno e già possiamo delineare una tendenza quantomeno affidabile per l'avvio di Luglio, il secondo mese dell'Estate meteorologica. Tutti i centri di calcolo mostrano, per l'ennesima volta, una spigliata vivacità atmosferica tra Atlantico ed Europa, con effetti evidenti anche in Italia.

Dalla "vivacità" nascono sia ondate di caldo e sia ondate di maltempo. E pare proprio che entrambe potrebbero raggiungere l'Italia in pochi giorni, esattamente come avvenuto nelle ultime settimane. Insomma l'impianto barico degli ultimi mesi avrà ripercussioni anche nel mese di Luglio.

Ma come comincerà il nuovo mese? Ebbene l'anticiclone nord-africano potrebbe muovere piccoli passi verso l'Italia, agendo con più facilità sulle regioni centrali e meridionali, oltre che sulle isole maggiori. Il nord Italia, invece, rischia seriamente di trovarsi ai margini dell'anticiclone. In tal caso riceverebbe la visita di turbolente correnti da ovest che darebbero vita ad acquazzoni e temporali. In verità questo rischio sarà presente già negli ultimi giorni di Giugno, ma potrebbe inasprirsi ulteriormente proprio nella prima settimana del nuovo mese.

Dal punto di vista termico non si prevedono grosse ondate di caldo afoso e opprimente. Anzi, osservando la temperatura prevista dalla media degli scenari si evincono valori attorno alle medie del periodo o leggermente superiori. Nulla di eccezionale.

Ma dalla dinamicità ecco che potrebbe spuntar fuori uno scenario davvero turbolento nel pieno dell'Estate, questa volta in ottica maltempo. Il modello americano GFS ipotizza uno scenario abbastanza estremo dove una goccia fresca nord-atlantica riesce a spingersi sin sull'Italia tra 7 e 9 Luglio. Questa goccia fredda apporterebbe forti temporali da nord a sud, oltre che un sostanzioso calo delle temperature. Naturalmente si tratta solo di ipotesi a lunghissimo termine, dunque con bassissima probabilità di realizzazione ad ora.