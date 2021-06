Ultimissime del week-end: cambia la disposizione dei TEMPORALI in Italia, vediamo come!

Stabilire l'esatta posizione delle precipitazioni a carattere di rovescio o temporale originate da una goccia fredda in transito in quota, come quella prevista per il prossimo week-end, non è mai cosa facile.

La previsione necessita di aggiornamenti continui, almeno oltre le 48 ore dalla scadenza. In questa sede vi proponiamo l'ultimo aggiornamento del modello europeo sulle precipitazioni attese per il prossimo fine settimana, partendo dalla giornata di sabato 5 giugno:

I temporali più forti saranno di competenza dell'arco alpino. Piovaschi sparsi, non di particolare entità ed alternati a pause asciutte, saranno presenti al nord, sulla Toscana, la Sardegna e il Lazio, specie tra il pomeriggio e la serata.

Su tutte le altre regioni il tempo sarà complessivamente soleggiato a parte nubi di poco conto e senza fenomeni.

Veniamo alla previsione per domenica 6 giugno:

Secondo le ultime analisi, passibili ancora di cambiamenti, i temporali più forti dovrebbero collocarsi al centro, in modo particolare tra l'Umbria, le Marche e l'alto Lazio. Rovesci anche su Sardegna, nord-est, Campania; fenomeni meno probabili al nord-ovest e del tutto assenti su gran parte del meridione e sulla Sicilia.

Quadro termico ovviamente in contrazione su gran parte del centro-nord specie sotto i rovesci più intensi. Temperature invece invariate al sud e sulla Sicilia.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località