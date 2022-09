Ultime ore di caldo e afa, la calura sub-tropicale sta per salutarci

L'aria calda e afosa che ancora aleggia sull'Italia, nonostante la presenza di parecchie nubi ed anche temporali, ha ormai le ore contate. Ancora oggi continua ad affluire aria calda sub-tropicale all'interno del Mediterraneo, sospinta dalle correnti meridionali attivate da una depressione situata sulla penisola iberica. Sono proprio i forti contrasti termici legati a queste anomale temperature a favorire lo sviluppo di intensi temporali e alluvioni lampo (come quanto accaduto nelle Marche).

Tuttavia siamo davvero agli sgoccioli: come più volte preannunciato nei giorni scorsi le temperature sono pronte a scendere vistosamente.

Da sabato aria artica scivolerà all'interno del Mediterraneo e porterà un tracollo termico da nord a sud.

Il settentrione sarà il primo a ricevere l'aria fredda: da sabato mattina le temperature inizieranno a scendere ovunque anche di oltre 10°C. Poi l'apice del freddo sarà raggiunto in serata con le ultime piogge: in questa circostanza potremo registrare temperature di 10-11°C in pianura Padana, ovvero temperature pienamente autunnali! In montagna si respirerà aria invernale, considerando che nevicherà generalmente oltre i 1700-1900 metri nel corso di sabato. Le prime ore di domenica saranno davvero fresche, addirittura fredde per diverse località del nord e al centro Italia:

Tra il tardo pomeriggio e la sera di sabato l'aria molto più fresca irromperà anche al centro, dopodiché tra la notte e la mattina di domenica toccherà a tutto il sud. Anche in questo calo la colonnina di mercurio scenderà vistostamente, passando dagli attuali 30-32°C a circa 20-21°C nelle massime. Eloquente il confronto tra le temperature massime di oggi e quelle previste domenica.