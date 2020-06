Ultime ore di bel tempo: da domani forte peggioramento

Splende il Sole su quasi tutta la nostra penisola questa mattina, eccezion fatta per le solite nubi basse in Liguria: si tratta degli ultimi scampoli di bel tempo in attesa della forte perturbazione che tra giovedì e venerdì attraverserà il Mediterraneo con un importante carico di piogge, temporali e venti forti.

Dopo la devastante grandinata avvenuta ieri in Lombardia, legata più che altro a "semplici" temporali di calore serali, l'instabilità si ripresenterà anche oggi risultando più presente ed estesa proprio grazie all'avvicinamento della nuova perturbazione.

Nel frattempo i venti di maestrale al sud si sono placati, pronti a ruotare entro domani dai quadranti meridionali. Ne approfitteranno le temperature per tornare su valori tipici del mese di giugno.

Previsioni per oggi 3 giugno 2020

Mattina e primo pomeriggio stabili su tutta Italia. Tra tardo pomeriggio e sera possibilità elevata di acquazzoni e temporali lungo l'Appennino, dall'Emilia alla Calabria, sull'arco alpino e finanche in pianura Padana. I fenomeni saranno rapidi e sparsi, localmente violenti su verbano, comasco, lecchese, varesotto, bergamasco, bresciano, biellese, trentino, bellunese, vicentino.