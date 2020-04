Ultime nubi al sud: si prepara un week-end stabile. Festa della Liberazione col Sole

La perturbazione giunta ad inizio settimana si sta dileguando come neve al Sole stamattina: dalle immagini del satellite si notano gli ultimi addensamenti sulle regioni del sud ma nel complesso è il Sole a splendere su quasi tutto il territorio grazie al ritorno dell'alta pressione.

Tuttavia non mancheranno residui fenomeni all'estremo sud nel corso della giornata, grazie a residue correnti fresche in alta quota che andranno a contrastarsi con le calura pomeridiana. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Previsioni per oggi 24 aprile 2020

Stabile e soleggiato su tutto il centro-nord, Campania, Puglia e Basilicata. Ancora possibili addensamenti su Calabria, Sicilia e Sardegna, soprattutto sulle zone interne e nelle ore pomeridiane. Non escludiamo anche temporali e acquazzoni su nisseno, ennese, catanese, siracusano, ragusano, agrigentino, reggino, cosentino, catanzarese, cagliaritano e sud Sardegna.

Temperature in graduale ripresa con massime fino a 20°C in pianura Padana e lato tirrenico.

Week-end primaverile

Sabato e domenica saranno due giorni prevalentemente stabili e miti, tanto che le massime potranno portarsi nuovamente a ridosso dei 23-24°C su tante regioni da nord a sud. Il giorno più bello sarà proprio quello di sabato 25 aprile, festa della Liberazione. Solo domenica avremo qualche nube in più e possibilità di occasionali acquazzoni in Sardegna e sull'arco alpino.