Ultim'ora: nubifragio lampo in Calabria, frane e auto sommerse nel vibonese

Un temporale localizzato ma molto intenso ha colpito nella tarda serata il vibonese, in particolare la zona tra Maierato e Pizzo, a nord di Vibo Valentia.



Grossi quantitativi di pioggia (fino a 80 millimetri) si sono riversati sul territorio causando improvvise frane e smottamenti. Diversi i danni e i disagi segnalati in questi minuti, con grande lavoro per i vigili del fuoco.

Particolarmente colpita l'azienda Tonno Callipo, situata a Pizzo, che è stata travolta da fango e detriti che hanno anche trascinato via e sommerso diverse automobili.



Ci sarebbero almeno 3 frane, sui territori di Maierato, Francavilla Angitola e Pizzo. Situazione critica anche sulla Strada Statale 18 di Pizzo Calabro, all`altezza del ristorante Mocambo dove la strada si è trasformata in un torrente.



Disagi anche su via Nazionale a Pizzo. Problemi segnalati anche in viale Affaccio a Vibo Valentia ed a Vibo Marina e Bivona per via di una serie di allagamenti.



Fortunatamente non si registrano al momento feriti.

L'azienda Callipo, a Pizzo, travolta da oltre 50 cm di fango e detriti.

