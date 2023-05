Ultim'ora: la Protezione Civile emette allerta rossa per la Sicilia orientale

E' appena stata emessa un'allerta meteo rossa per parte della Sicilia a causa del maltempo, previsto in intensificazione nelle prossime ore (ve lo avevamo preannunciato già ieri).

L'area interessata dall'allerta è quella nord-orientale dell'Isola, in particolare parte del messinese e parte del catanese ionico, dove fra il pomeriggio odierno e la giornata di domani (Domenica) sono previste intense precipitazioni. Vediamo i dettagli attraverso il comunicato ufficiale:

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana ha diramato un avviso di allerta meteo rossa per la provincia di Messina e nella zona ionica della provincia di Catania. Sarà allerta arancione sul resto della Sicilia.

Dalle ore 16 di oggi fino alle 24 di domani persisteranno venti forti di burrasca, con raffiche fino a burrasca forte per la giornata di domani, sempre da Scirocco. Mareggiate lungo le coste esposte. Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulate localmente anche abbondanti.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità. Frequente attività elettrica con possibili grandinate e forti raffiche di vento.