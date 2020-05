TUTTO sul tempo della settimana 18-24 maggio! (mappe)

Un vortice depressionario attraverserà tutto il Paese nella prima parte della settimana dispensando instabilità con rovesci e temporali diffusi, ma da giovedì 21 si allontanerà indebolendosi verso Albania e Grecia, sostituito da una vasta area anticiclonica che riporterà ovunque bel tempo e una parentesi estiva anche al nord.



Andiamo con ordine: lunedì ecco il segnale di un peggioramento significativo investire la Sardegna ed entro fine giornata anche diverse aree del nord con piogge, rovesci e anche situazioni temporalesche, come mostra la sequenza grafica con le precipitazioni previste tra le 15 e le 20 di lunedì e poi sino all'alba di martedì 19:

Il fronte occluso appoggiato alle regioni settentrionali parrebbe chiudere l'episodio, in realtà la presenza di aria fresca in quota e il mulinello depressionario attiveranno rapidamente una marcata attività temporalesca su gran parte del Paese nel pomeriggio di martedì 19, come si può vedere in questa mappa:

Ed anche per mercoledì 20 maggio si rinnoveranno quasi ovunque condizioni di instabilità con rischio di ulteriori temporali, tuttavia già si cominceranno ad osservare i primi segnali di miglioramento al nord-ovest, che finirà sottovento alla circolazione depressionaria.

Le temperature rientreranno anche al centro e al sud nell'ambito della media, in qualche caso anche leggermente al di sotto perché i temporali porteranno frescura, specie laddove saranno anche accompagnati da grandinate locali.



Da giovedì 21 l'instabilità si localizzerà sul meridione, specie sul basso Adriatico e sul settore appenninico, mentre altrove è atteso un franco miglioramento.



Da venerdì 22 a domenica 24 maggio bel tempo con temperature in aumento e caldo estivo moderato.