TUTTO sul METEO tra Natale e Capodanno: arriveranno neve e freddo o solo maltempo?

Vedremo la neve? Risposta non facile. Diciamo che ci attende un bel trambusto nei cieli di Natale. Potrebbe essere questa la sintesi ideale della congiuntura barica prevista. La situazione si movimenterà proprio tra venerdi 25 dicembre e l'inizio del nuovo anno, dopo un periodo piuttosto statico, mite, di chiaro stampo autunnale.



Cosa si sa di certo?

1 Transiterà quasi sicuramente (80%) una perturbazione tra la Vigilia e Santo Stefano con effetti abbastanza modesti sul territorio, specie al nord, un po' più intensi FORSE al centro e al sud, ma seguita comunque da un netto raffreddamento, più sensibile al nord e nelle zone interne del centro, dove compariranno gelate notturne.

Qui la mappa che certifica finalmente l'arrivo di venti da nord sulla Penisola con la depressione sul medio-basso Tirreno in rapido movimento verso SSE:

2 è probabile (65-70%) anche un secondo affondo perturbato, molto più incisivo del primo, ma che potrebbe essere disturbato nel suo ingresso diretto nel Mediterraneo da una parziale spallata dell'anticiclone, spinta a questa azione da un certo rinforzo della corrente da ovest in Atlantico, se andasse cosi l'episodio invernale colpirebbe le nostre regioni adriatiche, il sud ma soprattutto la regione balcanica con neve a quote anche basse, guardate questa mappa:

Ci sono varie opzioni che prevedono proprio questo tipo di evoluzione: bordata ad est del Paese ma conseguenze fredde anche per noi, eccone un'altra:

3 il secondo affondo però potrebbe andare anche molto più ad ovest, se la spinta della corrente a getto risultasse solo meno violenta. A quel punto potrebbero farsi strada nevicate sino in pianura, almeno per alcune ore, sul settentrione, solo in Appennino al centro, guarda:

4 potrebbe anche capitare la classica improvvisa accelerata del getto con ripristino di un tempo simile a quello che stiamo vivendo, cioè di stampo autunnale e con pochi fenomeni, ma al momento questa sembra l'ipotesi meno probabile, pur caldeggiata dal modello canadese: (30%)



E QUINDI?

Aspettiamoci certamente un moderato passaggio piovoso per Natale, segnatamente al centro e al sud, seguito da venti freddi da nord sino a tutto Santo Stefano.

Da domenica 27 situazione aperta ad ogni soluzione perturbata, seguite gli aggiornamenti!