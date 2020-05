TUTTO sul METEO sino al 10 giugno! Ci saranno tanti temporali? Farà molto caldo?

Un'alta pressione ancora non in grado di assolvere al compito di assicurare al turismo quella stabilità che in questo momento, covid permettendo, lo aiuterebbe non poco a rilanciarsi.



Si farà da parte invece questa figura di stabilità tipica delle nostre estati, e concederà diverse scorribande temporalesche a partire dalla fine di maggio e per alcuni giorni della prima decade di giugno con modalità diverse.



Nella prima fase sarà un canale depressionario associato a correnti da nord a determinare instabilità su diverse aree del Paese, specie quelle centrali, meridionali e le regioni di nord-est, mentre quelle di nord-ovest spesso rimarranno sottovento, ricevendo poche precipitazioni.



Ecco una mappa che riassume proprio l'andamento precipitativo previsto tra venerdì 29 e domenica 31 maggio:

Si nota fra l'altro un accumulo di pioggia rilevante sul medio Adriatico e sul basso Lazio, ma in generale si nota come quasi tutte le regioni escluse la Sardegna, la Sicilia e parte del Piemonte e dell'ovest Lombardia, ricevano un discreto contributo precipitativo nell'intervallo di tempo considerato.



Tutto diverso invece il quadro previsto per i primi 5 giorni di giugno. Qui si cambierà infatti tipo di corrente: dal NNW si passerà all'WSW e poi forse al SW pieno; tutto questo traghetterà numerosi temporali tra nord e Toscana, mentre sul resto del Paese il tempo dovrebbe rimanere in gran parte asciutto.



Da notare che in un simile contesto al nord e al centro le temperature dovrebbero continuare a mantenersi relativamente fresche, mentre procedendo verso sud, il richiamo del Libeccio caldo potrebbe portare valori decisamente estivi, ma questa ipotesi è da confermare.

Intanto ecco il quadro precipitativo dall'1 al 5 giugno, che accumuli tra Lombardia, Emilia ed alta Toscana, in parte anche su Piemonte, Marche, Romagna: