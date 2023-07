TUTTO quello che devi sapere sul TEMPO in breve sino al 5 agosto!

NORD: i temporali che, ad intervalli, stanno colpendo diverse aree del settentrione, vivranno un nuovo momento di gloria tra lunedì sera e martedì, quando transiterà una saccatura abbastanza incisiva, che porterà con sè un sensibile rinforzo del vento e un consistente calo termico, poi il tempo, pur in un contesto di variabilità, dovrebbe stabilizzarsi un po' sino a giovedì 27 luglio. Venerdì 28 luglio nuove incertezze con qualche temporale nuovamente possibile in un contesto termico ancora gradevole.



CENTRO: caldo in temporaneo rinforzo tra domenica 23 e l'alba di martedì 25 a causa di un'ultima fiammata rovente in arrivo dal nord Africa e punte di 40°C, specie in Sardegna. Tra martedì pomeriggio e mercoledì spunti temporaleschi qua e là, specie in Appennino e in Adriatico con vento in rotazione a Maestrale e vistoso calo termico sino a giovedì 27 luglio, in seguito di nuovo bel tempo ma con caldo moderato.

SUD: caldissimo sino a tutto martedì 25 con valori estremi e punte anche superiori ai 43°C. Tra mercoledì 26 e giovedì 27 generale netta rinfrescata con l'arrivo del Maestrale.

Da notare FINALMENTE il sotto media termico di qualche grado alla rotazione del vento da Maestrale con deciso ridimensionamento delle temperature a tutte le quote, atteso per mercoledì 26 luglio:

Nell'ultimo fine settimana di luglio è probabile l'inserimento di un'altra saccatura al nord, ma potrebbe essere l'ultima della serie perchè sull'ovest del Continente andrà rimontando l'anticiclone che potrebbe poi estendersi sul settentrione dai primi di agosto, relegando l'instabilità come goccia fredda proprio al centro-sud, come si vede qui nella sequenza, (entra la saccatura e poi si isola al sud, mentre l'anticiclone si distende sul centro Europa e gran parte d'Italia):

Dunque, almeno tra mercoledì 2 e venerdì 4 agosto il caldo più intenso potrebbe risparmiare per una volta il sud e colpire il resto d'Italia con termiche da +20°C a 1500m e dunque da circa 35°C in pianura. Ecco le temperature previste in quota proprio per venerdì 4 agosto:

Da sabato 5 agosto invece potrebbero tornare i temporali al nord, ma è da verificare. La panoramica che vi abbiamo presentato ha un'attendibilità molto alta sino a giovedì 27 luglio, in seguito solo media.