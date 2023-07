Tutto pronto per la canicola: in arrivo vaste nubi di polvere sahariana

Il caldo sub-tropicale è alle porte e rischia di avvolgere l'Italia per ben oltre una settimana. Quella in arrivo sarà la seconda intensa ondata di caldo della stagione, ma stando agli ultimi aggiornamenti è evidente come possa rivelarsi ancor più duratura e intensa della precedente, quella arrivata a Giugno.

Il caldo intenso arriverà nel corso del week-end ma l'apice sarà raggiunto nel corso della prossima settimana. Le temperature saliranno costantemente, giorno dopo giorno, assieme all'afa. In verità già nel week-end farà parecchio caldo, come visto in questo articolo, ma ci troveremo solo nelle battute iniziali di questa avvezione calda che si prospetta molto importante.

Ma ci sarà solo gran caldo e afa? Ovviamente no. Come ogni ondata di caldo nord-africana che si rispetti, arriveranno nel Mediterraneo vaste nubi di polvere sahariana. Queste polveri, ovvero granelli di sabbia estremamente fini e leggeri, ricopriranno i nostri cieli da nord a sud rendendoli lattiginosi e sporchi, esattamente come avvenuto nella precedente ondata di caldo di Giugno.

Le maggiori concentrazioni di sabbia in atmosfera le raggiungeremo ad inizio avvezione calda, tra sabato e domenica, e poi a partire dal 12 Luglio. Nel mezzo avremo cieli leggermente più puliti.

Sabato e domenica possiamo riscontrare concentrazioni di sabbia maggiori sulle isole maggiori, fino a 800-900 microgrammi su metro quadrato. Altrove concentrazioni molto più ridotte.

Dal 12 Luglio le concentrazioni di sabbia aumenteranno ovunque in modo netto. Potremo superare i 1000-1500 microgrammi su metro quadrato in Sardegna, valori leggermente inferiori altrove, ma quanto basta per osservare cieli sporchi e lattiginosi.