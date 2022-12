Tutto il tempo dell'Immacolata: si avvicina la nuova perturbazione!

Che tempo ci aspetta giovedì 8, giorno dell'Immacolata? Ebbene siamo alle porte di un'intensa e lunga ondata di maltempo che apporterà gli effetti più vistosi tra sabato e domenica su buona parte d'Italia. I primi scampoli di maltempo arrivanno già da giovedì, proprio durante l'Immacolata, su diverse nostre regioni.

Non ci aspettiamo piogge particolarmente estese e durature: più probabile l'arrivo di piovaschi sparsi su Lazio, Toscana, Umbria, Marche già dal mattino. Dalla sera piogge in arrivo anche su Liguria e Piemonte occidentale/basso Piemonte con annesso rapido calo della quota neve! Già entro la tarda sera di giovedì potremo osservare fiocchi di neve fino a 100-200 metri su torinese occidentale e cuneese.

Neve a quote molto più alte sulla Liguria occidentale (vedi qui maggiori approfondimenti).

Tante nubi sono attese in Campania, Sardegna, zone interne del Molise e dell'Abruzzo, coste tirreniche della Calabria. Più soleggiato, invece, sul lato ionico, Sicilia, Puglia, basso Molise.

Queste le piogge previste durante l'intero arco della giornata:

Le temperature massime potranno sfiorare I 20°C in Sicilia, mentre sul resto del sud oscilleranno tra i 15 e i 19°C. Molto più freddo al nord, specie sulla Val Padana occidentale, dove si svilupperà un piccolo cuscino d'aria fredda nei bassi strati, indispensabile per l'arrivo dei fiocchi di neve dalla sera.