Tutto il meteo per giovedÃ¬ tra PIOGGE e fiocchi di NEVE fino in pianura, vediamo dove

Il maltempo non molla e non mollerà la presa tanto facilmente, complice l'isolamento nel Mediterraneo di una vasta saccatura fredda di origine polare-marittima alimentata (da poco) anche da aria artico-marittima ancor più fredda che pian piano va ad adagiarsi negli strati più bassi a partire dall'Europa centrale. Quest'aria fredda a breve raggiungerà il nord e favorirà un ulteriore calo dello zero termico quasi a quote pianeggianti.

Il nuovo fronte freddo sta valicando il golfo di Leone e la valle del Rodano proprio da poche ore, ma gli effetti saranno evidenti principalmente giovedì 19 gennaio. La formazione di una depressione tra il mar Ligure e l'alto Tirreno favorirà precipitazioni abbondanti lungo gran parte del versante tirrenico e fenomeni anche sulle regioni nordorientali. Tuttavia dobbiamo tener conto dell'ulteriore calo termico e sarà proprio questo a rivelarsi determinante per l'arrivo della neve a bassissima quota.

Come già visto in questo articolo, i fiocchi di neve potrebbero raggiungere livelli di pianura tra Emilia, Lombardia sud-orientale e Veneto. In occasione di fenomeni più intensi, come quelli previsti sul basso Veneto e il ferrarese, la neve potrebbe fare la sua comparsa anche lungo le coste seppur con bassa possibilità di accumuli.

Accumuli di alcuni centimetri sono previsti a ridosso delle pedemontane emiliane. Nevicate modeste sono previste a quote vicine ai 300 metri sulla Liguria centro-orientale (in caso di fenomeni più forti avremmo un ulteriore calo della quota neve).

Fioccate in vista anche su Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia centrale, alessandrino, ma con bassa possibilità di accumuli. Più asciutto sul resto del nordovest. La neve imbiancherà tutto l'Appennino centro-settentrionale e potrebbe spingersi entro sera sin verso i 500-600 metri tra Toscana, Marche, Umbria. Leggermente più in alto la quota neve per Lazio e Abruzzo, mentre al sud nevicherà ancora in alta montagna.

Le temperature, come detto, scenderanno ulteriormente su tutto il nord e gran parte del centro Italia per l'avanzata del nuovo fronte freddo artico, proprio quello che da venerdì dilagherà su tutto lo Stivale.

Tutto il tempo fino al termine della settimana: