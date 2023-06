Tutto il meteo della Festa della Repubblica, aggiornamenti definitivi

Ed eccoci all'esordio dell'Estate meteorologica, cominciata da poco più di 12 ore sul calendario meteo-climatico italiano. Non dobbiamo confonderci con l'avvio d'Estate astronomica, prevista il 21 Giugno durante il Solstizio.

Come esordio non c'è male: c'è il Sole su gran parte d'Italia ma dobbiamo pur sempre fare i conti con temporali e acquazzoni pomeridiani, localmente molto intensi. Tutto normale considerando che manca un vero e proprio anticiclone solido e coriaceo! Questi temporali colpiranno specificatamente i settori interni, collinari e montuosi specie al centro e al sud.

E la festa della Repubblica? Il 2 Giugno è alle porte e in tanti attendono con ansia le previsioni meteo per organizzarsi al meglio. Ebbene possiamo confermarvi che le condizioni meteo non subiranno grandi variazioni. Anche il 2 Giugno saremo alle prese con tempo inaffidabile nei settori interni, un po' più stabile invece sulle coste.

Il nostro modello propone la tipica instabilità pomeridiana nei settori interni e prevalentemente in montagna, sia sulle Alpi che in Appennino. Possibili temporali anche nelle aree interne di Sardegna e Sicilia. Trattandosi di temporali è chiaro che potremo imbatterci in improvvisi forti acquazzoni e grandinate, ma di breve durata. Sulle coste avremo cieli prevalentemente sereni o al più momentaneamente nuvolosi di pomeriggio.

Il modello europeo ECMWF propone una maggior presenza di instabilità (quasi del tutto pomeridiana o tardo pomeridiana). Le aree più coinvolte restano ugualmente quelle interne, collinari e montuose. Isolati fenomeni serali in Val Padana. Tempo più variabile e stabile sulle coste. In verde possiamo notare accumuli di pioggia totali attorno ai 10-20 mm.

Le temperature saranno gradevoli, addirittura inferiori alle medie del periodo al sud. Le massime oscilleranno tra i 23 e i 27°C.