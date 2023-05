Tutto il meteo della Festa della Repubblica!

L'instabilità non mollerà facilmente la presa, come già appurato in questo articolo. Ma a quanto pare non sarà così tanto frequente durante la festa della Repubblica! Andando più nel dettaglio possiamo già affermare che su molte località della penisola ci sarà il Sole o al più degli innocui addensamenti, permettendoci di trascorrere una festa della Repubblica in tranquillità.

Ma naturalmente ci saranno delle eccezioni, considerando che continuerà a mancare un vero e proprio campo di alta pressione in grado di garantire stabilità totale sull'Italia, anche durante il pomeriggio.

Le correnti più fresche presenti alle alte quote determineranno note instabili pomeridiane principalmente nei settori interni, in montagna e in collina, mentre sulle pianure prevarrà una maggior stabilità.

Il modello americano GFS, nel suo aggiornamento serale, ci mostra chiaramente il rischio di piogge e rovesci nel corso del 2 Giugno. In verde e giallo possiamo notare accumuli degni di nota, attorno ai 10-15 mm, frutto di rovesci e temporali che si svilupperanno nei settori interni principalmente su Alpi e Appennino.

L'emissione del nostro modello mostra la presenza dell'instabilità pomeridiana relegata principalmente a monti e colline da nord a sud. Vi è anche presenza di isolati acquazzoni o temporali sulla Val Padana centro-orientale. Si tratterà di fenomeni isolati, come del resto sempre succede in presenza di temporali pomeridiani/serali. Sulle coste avremo tempo molto più stabile e soleggiato.

Le temperature saranno leggermente sopra le medie del periodo al nord, con punte di 27-28°C. Altrove temperature più basse, eccetto il Tavoliere dove potremo sfiorare i 27°C. Sul resto d'Italia clima gradevole.